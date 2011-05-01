У Львові отруїлося 14 школярів із Запоріжжя

Львів. 1 травня. УНІАН. 30 квітня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 14 осіб (учні Єврейської гімназії ОРТ-Алєф, 1993 – 1995 р.н.), які групою прибули з м. Запоріжжя та проживали в готелі „Львів”.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі МНС України.

Попередня причина захворювання – отруєння продуктами харчування.

Перебіг захворювання госпіталізованих – легкого та середнього ступенів важкості.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Львівській області.