У Львові отруїлося 14 школярів із Запоріжжя
12:39, 01 травня 2011Кримінал
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Дітей госпіталізовано в лікарню
Львів. 1 травня. УНІАН. 30 квітня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 14 осіб (учні Єврейської гімназії ОРТ-Алєф, 1993 – 1995 р.н.), які групою прибули з м. Запоріжжя та проживали в готелі „Львів”.
Про це повідомили УНІАН у прес-центрі МНС України.
Попередня причина захворювання – отруєння продуктами харчування.
Перебіг захворювання госпіталізованих – легкого та середнього ступенів важкості.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Львівській області.
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