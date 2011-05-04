На Луганщині викрили конвертаційний центр з обігом 20 млн. грн.

Київ. 4 травня. УНІАН. Податківці Луганщини викрили конвертаційний центр зі щомісячним обігом коштів близько 20 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА, для злочинної діяльності та здійснення закупівель за бюджетні кошти махінатори використовували транзитні суб’єкти господарювання, підконтрольні одному з організаторів центру. Так, одне з таких підприємств стало переможцем тендерних торгів на загальну суму понад 92 млн. грн.

Податківці з’ясували, що організатори „конверту” протягом тривалого часу незаконно переводили безготівкові кошти у готівку. Легальні підприємства Луганської області перераховували кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на банківські рахунки ”транзитних” та ”фіктивних” суб’єктів господарювання.

Після цього кошти у вигляді повернення фінансової допомоги перераховувались на банківські рахунки малозабезпечених жителів м. Луганська та за довіреністю знімалися готівкою. Отримані гроші, за винятком відсотків, поверталися „клієнтам” – посадовим особам легальних підприємств. Обіг коштів на рахунках підприємств, що входили до складу „конверту”, щомісячно становив близько 20 млн. гривень.

Під час обшуків за місцем розташування офісу конвертаційного центру, а також за адресами проживання його організаторів вилучено первинні документи суб’єктів господарської діяльності, задіяних у незаконній ”конвертації” грошових коштів, 18 печаток та штампів, оргтехніка, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність.

Накладено арешти на поточні рахунки 6 ”транзитних” та ”фіктивних” підприємств у 3 банківських установах, за допомогою яких здійснювалась незаконна «конвертація» грошових коштів, заблоковано коштів на загальну суму 2 млн. 903 тис. гривень.

Одного з організаторів центру затримано у порядку ст. 115 КПК України.