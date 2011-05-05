Голову Новоушицької РДА засудили до 8 років ув’язнення

Хмельницький. 5 травня. УНІАН. Апеляційний суд Хмельницької області засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього голову Новоушицької райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Хмельницькій області.

Посадовця засудили за одержання хабара в особливо великому розмірі. Його також позбавили права обіймати керівні посади та посади, пов’язані з виконанням обов’язків державного службовця, строком на 3 роки.

Чиновник вимагав $120 тис. хабара у приватного підприємця за виділення йому 4 ге земельної ділянки під будівництво бази відпочинку. Працівники міліції затримали хабарника у квітні 2010 року «на гарячому» – під час отримання першого «траншу» хабара у розмірі $11 тисяч.

Як зазначають в МВС, нового голову цієї ж таки райдержадміністрації, який прийшов на зміну засудженому, також затримано при вимаганні понад 10 млн грн. Наразі й відносно нього порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Розслідування триває.