За фактом ДТП, в якому травмувалося 9 осіб, порушено справу

Житомир. 6 травня УНІАН. Прокуратура Бердичева Житомирської області порушила кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали 9 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Зіткнення автомобіля «БМВ» з пасажирським мікроавтобусом сталося у Бердичеві 3 травня о 19.30. В автомобілі «БМВ», окрім водія - старшого слідчого Бердичівського міськвідділу УМВС у Житомирській області, перебували ще двоє пасажирів.

В автобусі марки «Івеко», окрім водія, їхали ще троє чоловіків та подружжя із двома неповнолітніми синами.

Внаслідок ДТП до Бердичівської центральної лікарні було доставлено дев’ятеро осіб, шестеро з яких досі з численними травмами перебувають на стаціонарному лікуванні.

У рамках досудового слідства призначено проведення усіх відповідних експертиз.

Проведення досудового слідства перебуває на контролі прокуратури області.

Кримінальну справу порушено за фактом спричинення потерпілим середньої тяжкості тілесних ушкоджень, зокрема, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.