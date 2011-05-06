У Рівному відкрито Пам’ятний знак працівникам прокуратури

Рівне. 6 травня. УНІАН. Сьогодні, 6 травня, у Рівному відкрили Пам’ятний знак працівникам органів прокуратури.

«Пам’ятний знак працівникам прокуратури – це символічний крок, започаткований Генеральним прокурором України, до вшанування всіх тих, хто самовідданою працею в органах прокуратури творив майбутнє держави і її народу, віддав частину свого життя заради ствердження законності. Цій високій місії присвятили все своє життя багато поколінь працівників органів прокуратури Рівненщини. Пам’ятний знак спонукатиме нас глибоко аналізувати усі напрацювання, результати багаторічної роботи, об’єктивно оцінювати здобутки, визначати подальші перспективи», - зазначив під час урочистостей прокурор області Василь Присяжнюк.

Окрім цього, після відкриття знаку прокурор області з нагоди Дня Перемоги привітав ветеранів. Воювати на фронтах війни довелося колишнім прокурору Рівненської області Семену Вишневському, прокурору Радивилівського району Степану Лаврентюку.

Також під час заходу відкрито Дошку пошани, на яку занесено15 кращих працівників та ветеранів.