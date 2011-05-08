У Дніпропетровську відкрито пам’ятний знак Миколі Щолокову

Дніпропетровськ. 8 травня. УНІАН. 7 травня в Дніпропетровську поблизу будівлі головного управління МВС в області відкрито пам’ятний знак екс-міністру внутрішніх справ СРСР Миколі ЩОЛОКОВУ. Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в Дніпропетровській області.

За інформацією ЦГЗ, пам’ятний знак встановлено в сквері, який за поданням ГУ МВС та відповідним рішенням Дніпропетровського міськвиконкому, теж названо в честь М.Щолокова.

В обласній міліції пояснюють, що вшанувати пам’ять міністра внутрішніх справ СРСР часів правління Леоніда Брежнєва вирішено через його помітну роль в роботі органів місцевого самоврядування Дніпропетровська у довоєнні роки.

„М.Щолоков брав активну участь в обороні області та міста у найскладніший 1941 рік, та вніс значний вклад у створення та становлення системи МВС”, - зазначається у повідомленні ЦГЗ головного управління внутрішніх справ в Дніпропетровській області.



