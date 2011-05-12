У Львові збільшився травматизм пасажирів автобусів

Львів. 12 травня. УНІАН. У Львові почастішали випадки травмування пасажирів автобусів. Лише за 11 днів травня ц.р., у місті відбулося чотири випадки травмування людей у салоні автобусів - в одному із цих випадків, який стався на проспекті Свободи у Львові, 76-річний пасажир автобуса при падінні зламав стегнову кістку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 11 травня, у результаті проведених оперативних заходів, інспектор розшуку відділу ДАІ Львова встановив та затримав водія автобуса «Богдан», 52-річного жителя Львова, який напередодні, 10 травня, не надавши допомоги жінці, яка при падінні у салоні автобуса отримала травми, залишив місце ДТП.

Сама ж подія сталася 10 травня, близько 11.40, у Львові на проспекті Чорновола. Унаслідок падіння у салоні вищевказаного транспортного засобу, жінка отримала закритий перелом ребра.

Крім того, ще один випадок травмування людини у салоні пасажирського автобуса стався учора, 11 травня. У Львові на вул. Тракт Глинянський, близько 17.00, сталося ДТП: 15-річна дівчина-пасажир автобуса, яким керував невстановлений водій, під час падіння у салоні транспортного засобу отримала травми, з якими звернулася до медичної установи міста Львова. Лікарі їй діагностували забій м’яких тканин потиличної ділянки голови.

«Попри падіння і травмування дівчини-пасажира водій автобуса місце автопригоди залишив», - наголошується у повідомленні.

Загалом, лише за 11 днів травня 2011 року, у місті Львові відбулося чотири випадки травмування людей у салоні автобусів.

Характерно, що у всіх цих випадках водії вищевказаних транспортних засобів, не надаючи допомоги своїм травмованим пасажирам, залишали місця ДТП. Але у результаті проведених інспекторами ДАІ оперативно-розшукових заходів, трьох утікачів було виявлено та затримано.

