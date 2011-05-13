На Волині затримано трьох фальшивобанкнотників

Луцьк. 13 травня. УНІАН. Правоохоронці Волинської області під час збуту підробленої банкноти НБУ номіналом 500 гривень затримали 46-річного жителя міста Дніпропетровська. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Волинській області.

Під час розслідування правоохоронцями було встановлено, що даний громадянин здійснював розрахунок за придбані товари підробленими грішми в декількох магазинах міста Нововолинська.

Експерти встановили, що банкноти були виготовлені струменевим друком з використанням кольорового принтера. Також правоохоронці затримали 39-річну волинянку, в сумці якої виявлено знаряддя виготовлення підроблених банкнот НБУ, а саме два клаптики паперу, заклеєні прозорим скотчем, під котрим нанесені голограмні копії зображення водяних знаків портретів Григорія Сковороди, Лесі Українки, Михайла Грушевського й Тараса Шевченка.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що до збуту підроблених грошей причасна і дружина затриманого – 51-річна жителька Дніпропетровська, яка здійснювала збут на території Іваничівського та Нововолинського районів.

Зловмисників затримано.

Порушено кримінальну справу за статтею 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі строком до 10 років.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням: якщо хтось став жертвою даних злочинців – повідомте правоохоронні органи за телефонами: 102, (0332)74-23-94 або (095)883-31-44.