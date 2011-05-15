У Житомирі водій збив трьох людей і зник з місця ДТП

Житомир. 15 травня. УНІАН. У Житомирі порушено кримінальну справу проти водія, який збив на пішохідному переході трьох людей і зник з місця пригоди.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник прес-служби Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 10 травня. «Автомобіль на швидкості фактично зніс кількох людей, які перетинали проїжджу частину дороги. Водій навіть не спробував пригальмувати, а навпаки, натиснув на педаль газу і зник з місця події», - зазначила О.НОМЕРЧУК.

Аварія трапилася за сто метрів від Житомирської міської лікарні № 2. Медики негайно госпіталізували потерпілих. 23-річна дівчина була без свідомості у вкрай важкому стані, і пізніше померла в лікарні. 42-річна житомирянка і 19-річний молодий чоловік теж отримали тяжкі тілесні ушкодження.

«Зараз стан постраждалих оцінюється як важкий», - прокоментував ситуацію завідувач відділення інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні № 2 Геннадій ЯЦЕНКО.

11 травня працівники ДАІ затримали водія авто, що скоїло наїзд на людей. Стосовно водія порушено кримінальну справу за двома статтями - ”Порушення правил дорожнього руху, що призвели за собою тілесні ушкодження потерпілих» і «Ненадання допомоги».