На Хмельниччині виявлено два підпільних м’ясопереробних цехи

Хмельницький. 15 травня. УНІАН. У Хмельницькій області працівники ветеринарної міліції УМВС виявили два м’ясопереробних цехи, що функціонували без будь-яких документів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю Управління МВС в області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, у Кам’янець-Подільському районі одне з підприємств з переробки м’яса здійснювало свою виробничу діяльність без експлуатаційного дозволу державної ветеринарної служби. Під час обстеження в холодильних камерах підприємства вилучено майже 700 кг сировини без відповідних документів, що підтверджують її якість та безпеку. Крім того, вилучено 70 кг готової продукції, виготовленої з даної сировини.

Інший підпільний м’ясопереробний цех працівники міліції виявили у Чемеровецькому районі. Підприємство не зареєстроване в установленому порядку, експлуатаційний дозвіл відсутній, через що ветеринарний нагляд не здійснюється.

У холодильній камері виявлено та вилучено 200 кг свіжого м’яса конини і телятини. Супровідні ветеринарні документи були відсутні.

За виявлені порушення власників підприємств притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», яка передбачає штрафні санкції до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.