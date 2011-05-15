Київ. 15 травня. УНІАН. За поданням Головного управління військових прокуратур судом 13.05.2011 року взято під варту офіцера-миротворця.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, встановлено, він під час перебування в українському миротворчому контингенті в Косово Республіки Сербія систематично отримував хабарі, всього на загальну суму 70,8 тис. євро.

Гроші призначалися за проведення незаконних операцій з паливом, яке виділялося миротворчому контингенту, в інтересах місцевої приватної компанії.

