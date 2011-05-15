Взято під варту офіцера-миротворця
16:10, 15 травня 2011Кримінал
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Систематично отримував хабарі
Київ. 15 травня. УНІАН. За поданням Головного управління військових прокуратур судом 13.05.2011 року взято під варту офіцера-миротворця.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Як зазначається у повідомленні, встановлено, він під час перебування в українському миротворчому контингенті в Косово Республіки Сербія систематично отримував хабарі, всього на загальну суму 70,8 тис. євро.
Гроші призначалися за проведення незаконних операцій з паливом, яке виділялося миротворчому контингенту, в інтересах місцевої приватної компанії.
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