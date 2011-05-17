Генпрокуратура направила справу Луценка до суду

Київ. 17 травня. УНІАН. Сьогодні, 17 травня, кримінальну справу стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з обвинувальним висновком направлено до Печерського районного суду для розгляду по суті.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Також сьогодні прокурор м. Києва Анатолій Мельник відвідав Ю.Луценка у лікарні. За даними прокурора, скарг на лікарів та умови тримання не поступило.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.Луценку інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.Луценко розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.Луценка зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.