Проти екс-заступника глави МНС порушено справу

Київ. 17 травня. УНІАН. Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС викрили колишнього заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій, який завдав збитків державі майже на 3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ Міністерства внутрішніх справ.

Встановлено, що у 2008 році цей чиновник підписав договори про закупівлю дизельного пального на суму, яка перевищує вказану в рішенні тендерного комітету та зазначену у цінових пропозиціях товариств на 344 тис. грн. Також “з легкої руки” екс-високопосадовця, через укладання додаткових договорів купівлі-продажу з іншими підприємствами, було витрачено за нецільовим призначенням 2 млн. 480 тис. грн. бюджетних коштів.

Стосовно чиновника Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбаченими ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.210 (нецільове використання бюджетних коштів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.