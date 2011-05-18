На Черкащині затримано учасників ОЗГ, які грабували підприємців

Черкаси. 18 травня. УНІАН. Співробітники черкаської міліції затримали учасників організованої злочинної групи, які упродовж трьох років грабували підприємців у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, наразі затримано 7 членів угруповання, які вже мали проблеми із законом і були раніше судимі. На даний час вони перебувають у слідчому ізоляторі.

Правоохоронці з’ясували, що організатор злочинної групи, житель міста Умань Черкаської області, заздалегідь набрав собі помічників, які щойно звільнились з місць позбавлення волі, аби грабувати підприємців.

Свій злочинний план, вони продумували до дрібниць. Щоб не викликати підозри, «на діло» йшли в складі 3 - 4 осіб. Покладаючись на безкарність, грабіжники гастролювали у Кіровоградську та Вінницьку області.

Як зазначив перший заступник начальника УМВС в Черкаській області Леонід БОЙКО, на даний час задокументовано 14 крадіжок, за цими фактами порушено кримінальні справи. Злочинна група відпрацьовується на причетність до ряду розбійних нападів, що були скоєні за минулі роки на території сусідніх областей, а також на причетність до вбивства підприємця в Жашківському районі Черкаської області.