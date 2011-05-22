У Луганську викрили підпільний цех з контрафактними дисками

Луганськ. 22 травня. УНІАН. У Луганську викрили підпільний цех з виробництва контрафактної аудіовізуальної продукції, яка збувалася на території області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області, слідчим відділом Луганського міськуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.176 КК України (порушення авторського права і суміжних прав) відносно жителя міста Луганська.

Він у нежитловому приміщенні створив підпільний цех з виробництва контрафактної аудіовізуальної продукції й реалізовував її на території вказаної області.

У правопорушника вилучено понад 20 тис. компакт-дисків на суму понад 800 тис. грн. та обладнання для їх тиражування.