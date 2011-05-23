Прокуратура порушила справу проти посадовця Вінницької ОДА

Вінниця. 23 травня. УНІАН. Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно начальника Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що службові особи Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації всупереч вимогам законодавства у сфері державних закупівель, без проведення тендерних процедур виділили майже півмільйона бюджетних коштів на виконання обласної бюджетної програми «Програма розвитку туризму в області на 2002-2010 роки».

У подальшому зазначена сума за сприянням посадовців вищезгаданого управління перерахована двом підприємцям для виготовлення за завищеними цінами відеоматеріалів: «Сім чудес Вінничини», «Перлини Поділля», «Туристична скарбничка», «Архітектурні споруди Вінничини» та «Урочища Вінничини».

За висновком Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, загальна вартість виконаних робіт завищена на 330 тис. грн.

За вказаним фактом розтрати бюджетних коштів прокуратурою стосовно начальника Управління облдержадміністрації порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Ведеться досудове слідство.