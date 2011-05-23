На Запоріжжі підприємець торгував зерном з Аграрного фонду

Запоріжжя. 23 травня. УНІАН. У Запорізькій області порушено справу проти підприємця за незаконний продаж зерна з Аграрного фонду на суму 8,7 млн. грн., також прокуратура має намір через суд стягнути з нього суму збитку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «прокуратурою Чернігівського району на користь державної спеціалізованої бюджетної установи ”Аграрний фонд” пред`явлено позовну заяву на загальну суму 8 769 185,13 грн. про відшкодування збитку на відповідну суму, заподіяну керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю».

За даними прес-служби, підставою для подачі позовної заяви стали результати розслідування кримінальної справи стосовно директора місцевого ТОВ, в рамках якої було встановлено, що підприємець у квітні-липні 2010 року незаконно реалізував зерно Аграрного фонду, чим завдав державі збиток на суму більш як 8 млн. грн.

Окрім відшкодування багатомільйонного збитку, керівнику підприємства загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років: його дії кваліфіковані, як «перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків» - за ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу України.