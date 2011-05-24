В Одесі затримали групу розбійників-боксерів. Фото

Одеса. 24 травня. УНІАН. В Одесі правоохоронці затримали групу молодих чоловіків, які займалися розбійними нападами і пограбуваннями громадян.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, до Київського районного відділу міліції міста Одеси почали надходити заяви від громадян про те, що невідомі особи із застосуванням фізичного насилля скоюють розбійні напади. Під час оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що схема розбійних нападів схожа між собою та за описами потерпілих громадян, прикмети нападників співпадають.

Співробітники міліції провели ряд оперативно-розшукових заходів і невдовзі вийшли на слід підозрюваних. Група розбійників у складі 5 чоловік, по черзі була затримана за одну добу оперативниками. Ними виявилися мешканці міста Одеси віком від 17 до 25 років. Троє з них не працюють, решта – студенти технікуму.

«Бездіяльно вештаючись по вулицях Київського району в нічний час, вони відстежували перехожих-одиначок на підпитку. Зненацька або під приводом підкурити цигарку ватага жорстоко розправлялась із жертвами. Поваливши на землю потерпілого, розбійники били їх руками та ногами. Коли людина втрачала свідомість, відбирали цінні речі – мобільні телефони, гроші, годинники. Навіть примудрились зняти з чоловіка куртку і один із злочинців носив її», - йдеться у повідомленні.

Таким чином досить серйозно постраждало четверо одеситів, яких із черепно-мозковими травмами голови доставляли до медичних закладів.

Оперативники з'ясували, що били зловмисники майже професійно бо двоє із них займалися боксом. Також затримані пояснили, що наносили тілесні ушкодження не заради наживи, а їм просто було цікаво «тренуватися» на живій людині.

За фактами розбійних нападів порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Вилучено речові докази. Триває слідство.

Затримані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

