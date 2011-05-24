Молодик жорстоко вбив таксиста

Київ. 24 травня. УНІАН. У місті Фастів Київської області міліція затримала 19-річного хлопця, який зізнався в убивстві таксиста. Молодий підприємець наніс 22 ножових поранення чоловікові через «неправильний» тариф та спиртне. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

Встановлено, що молодик, який сів в таксі близько 01.00, замовив маршрут по місту з кількома зупинками. Коли ж дісталися кінцевого пункту призначення, замовник запитав про оплату. 50 гривень йому здалося забагато. «Це коштує не більше тридцяти», - почав сперечатися хлопець.

32-річний водій чемно натякнув замовнику про те, що зазвичай його нічний час оплачується дорожче. Після цього підприємець дістав ніж і приставив його до шиї таксиста. Намагання вирватися ще більше спровокували зловмисника. Знаходячись добряче напідпитку, хлопець почав наносити численні удари, після чого втік. Близько 05.00 ранку в Фастівській районній лікарні таксист помер.

Зараз затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, відносно нього порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. На хлопця очікує до 15 років позбавлення волі.