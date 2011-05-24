Тимошенко пред’явили обвинувачення

Київ. 24 травня. УНІАН. Генпрокуратура сьогодні висунула обвинувачення екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО в скоєнні злочину у зв’язку з підписанням газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві журналістам повідомив перший заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«З 10.30 сьогодні у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ відбуваються дії за участю екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. В цей час ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівні висунуто обвинувачення у скоєння злочину у зв’язку з підписанням угод по газовим контрактам. І я думаю, що протягом однієї години слідчі дії за участю екс-прем’єра будуть завершені. По завершенню слідчих дій обвинувачена ТИМОШЕНКО може вільно покинути будівлю слідчого управління – проблем і перешкод щодо її переміщення не буде», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За інформацією Генеральної прокуратури, 23 травня Печерським районним судом м. Києва було винесено постанову про затримання і доставку лідера партії ”Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ відзначають, що рішення ґрунтується на тому, що звинувачена протягом довгого часу ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій.

Також Ренат КУЗЬМІН запевнив, що на сьогодні причин і необхідності в арешті екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО немає.

«Фактично сьогодні слідчі дії закінчені і необхідності в арешті ТИМОШЕНКО слідство не вбачає. І я сподіваюсь, протягом години вони будуть завершені і вона залишить будівлю Генпрокуратури», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Відповідаючи на уточнююче запитання, у чому саме обвинувачують Ю.ТИМОШЕНКО, він сказав: «ТИМОШЕНКО висунуто обвинувачення у перевищенні влади і службових повноважень, що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах. Мови про державну зраду тут немає».

За словами Р.КУЗЬМІНА, після того, як сьогодні будуть виконані всі необхідні процесуальні дії, Ю.ТИМОШЕНКО отримає можливість почати ознайомлення з матеріалами своєї справи.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 16 травня визнав законною постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

Суд визнав підстави достатніми для порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи. ”Достатньо підстав для порушення кримінальної справи та для того, щоб розпочати процедуру розслідування кримінальної справи, а тому скарга задоволенню не підлягає. Суд постановив: залишити скаргу ТИМОШЕНКО без задоволення”, - оголосила суддя Галина СУПРУН.

Згідно із законодавством, це рішення може бути оскаржено сторонами в апеляційному порядку протягом трьох днів.