На Волині порушено справу проти посадовців страхової компанії

Луцьк. 26 травня. УНІАН. У Волинській області Ковельська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб страхової компанії, які привласнили 1,5 млн. грн. коштів з державного бюджету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

За результатами проведеної перевірки дотримання бюджетного законодавства встановлено, що службові особи страхової компанії незаконно отримали та привласнили бюджетні кошти санаторіїв, згідно з укладеними договорами про проведення страхування фінансових ризиків, у сумі 1,5 млн. грн.

Проти посадовців страхової компанії порушено справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою группою).