У Донецьку пенсіонер вбив трьох родичів і застрелився

Донецьк. 26 травня. УНІАН. Сьогодні, 26 травня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в Київському районі м. Донецька на одній з вулиць чутні постріли.

Як повідомили УНІАН в обланому управлінні міліції, на місце події виїхало керівництво обласного і міського управлінь міліції, туди ж були направлені бійці спецпідрозділів «Беркут» і «Сокіл».

У дворі двоповерхового приватного будинку було виявлено тіло дівчини 1986 року народження з вогнепальними пораненнями спини. Встановлено, що вона була внучкою 70-річного власника будинку, пенсіонера, колишнього співробітника Донецького юридичного інституту.

Прибулі на місце трагедії співробітники міліції під час переговорів з господарем домоволодіння, що забарикадувався, запропонували йому добровільно здатися. На його відмову було вирішено про штурм. Коли спецназівці увірвались до житла, то були шоковані побаченим – окрім мертвого господаря, який встиг під час штурму покінчити життя самогубством, у домівці були виявлені ще два трупи його близьких родичів – дружини і чоловіка дочки. Сама ж дочка з пораненням руки була госпіталізована.

Причини трагедії встановлюються, ведеться слідство.