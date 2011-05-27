У Шостці через вибух печі на підприємстві загинуло двоє робітників

Було порушення техніки безпеки

Київ. 27 травня. УНІАН. О 10 год. 26 травня у м. Шостка Сумської області на відкритій території казенного підприємства „Шосткінський казенний завод „Зірка” (належить Мінпромполітики України) стався вибух у печі. Як повідомляє прес-служба МНС, унаслідок вибуху загинуло 2 працівники підприємства та пошкоджено піч.

Попередня причина вибуху – порушення правил безпеки при роботі з вибухонебезпечними предметами.

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