Херсон. 27 травня. УНІАН. В Херсоні застрелено охоронця місцевого дачного кооперативу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС в Херсонській області, 26 травня на території дачного товариства в Херсоні було знайдено мертвим із вогнепальним дробовим пораненням грудей 48-річного місцевого жителя, охоронця зазначеного дачного товариства.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції вже через дві години після убивства затримали 39-річного безробітного жителя міста Херсона. Попередньо встановлено, що саме він пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці вбив потерпілого під час сварки на ґрунті неприязних відносин.

Триває розслідування обставин трагедії.

