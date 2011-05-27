В Херсоні застрелено охоронця місцевого дачного кооперативу

13:51, 27 травня 2011
Кримінал
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Застрілили з мисливської рушниці

Херсон. 27 травня. УНІАН. В Херсоні застрелено охоронця місцевого дачного кооперативу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю  УМВС в Херсонській області,  26 травня на території дачного товариства в Херсоні було знайдено мертвим із вогнепальним дробовим пораненням грудей 48-річного місцевого жителя, охоронця зазначеного дачного товариства.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції вже через дві години після убивства затримали 39-річного безробітного жителя міста Херсона. Попередньо встановлено, що саме він пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці вбив потерпілого під час сварки на ґрунті неприязних відносин.

Триває розслідування обставин трагедії.
 

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