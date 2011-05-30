У Джанкої в одному з поїздів стався витік газу

Сімферополь. 30 травня. УНІАН. Витік скрапленого вуглеводневого газу стався в поїзді «Мелітополь - Керч», який прибув у місто Джанкой на півночі Криму.

Інформація про подію надійшла рятувальникам сьогодні вночі від диспетчера станції «Джанкой», повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

«При огляді технічного стану вагонів співробітники станції виявили, що в цистерні зі скрапленим вуглеводневим газом - пропан, загальний обсяг 34 тонни - несправний запобіжний клапан, і відбувається витік речовини», - йдеться в прес-релізі.

Цистерну відбуксирували на запасну колію, біля ємності виставили охорону. Підрозділ пожежно-рятувальної служби МНС охолоджує цистерну. Група радіаційно-хімічного захисту провела хімрозвідку території.

«Виявлено місце витоку вибухонебезпечного газу, проводиться моніторинг», - зазначає прес-служба.