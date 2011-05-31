На Київщині середня сума хабара – понад 7 тис. грн.

Київ. 31 травня. УНІАН. У Київській області з початку року правоохоронці зафіксували близько 130 злочинів у сфері службової діяльності, більше 20 з них вчинені працівниками контролюючих органів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Київській області, загальна сума хабарів по кримінальним справам склала близько 270 тис. грн, середня сума хабара – понад 7 тис. грн. За 36 фактами хабарництва порушено 10 кримінальних справ.

Серед викритих у хабарництві посадовців начальник та заступник управління захисту прав споживачів, посадовець з управління по охороні навколишнього середовища, сільський голова, керівник підрозділу Держкомзему, голова медкомісії центральної районної лікарні, приватний підприємець та інші «не останні люди» нашого суспільства.

Також у сфері земельних відносин викрито 12 злочинів та 24 злочини в бюджетній сфері.