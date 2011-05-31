Прокуратура оскаржила майже 5 тис. земельних рішень. Відео

Київ. 31 травня. УНІАН. Цього року органами прокуратури опротестовано та оскаржено до суду майже 5 тис. земельних рішень, внаслідок чого вдалось попередити вибуття із державної власності 10 тис. га земель. Про це йшлося під час розширеного засідання колегії Геренальної прокуратури України за участі Віктора Пшонки.

Вжитими органами прокуратури засобами правозахисного та представницького характеру попереджено безпідставне надання іншим особам земельних ділянок державної та комунальної власності загальною площею 10 тис. га, реально повернуто понад 2 тис. га, відшкодовано до бюджету 37,7 млн. гривень.

У судах перебувають позови прокурорів про відшкодування коштів та повернення на користь держави 21 тис. га земель на понад 2 млрд. грн.

Збільшилась кількість виявлених кримінально караних діянь посадовців. Упродовж чотирьох місяців поточного року органами прокуратури України за фактами злочинів, пов'язаних із земельними ділянками площею 5,5 тис. га, порушено 374 кримінальних справи, з яких 139 направлено до суду.

Стосовно службових осіб органів Держземагентства цього року порушено 43 кримінальні справи, 7 з яких направлено до суду.