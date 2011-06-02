П'яний інспектор ДАІ збив автівкою трьох пішоходів

Чернігів. 2 червня. УНІАН. У Чернігівській області інспектор ДАІ травмував трьох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС в області, інспектор ДАІ, перебуваючи у відпустці та у стані алкогольного сп`яніння, сів за кермо власного автомобіля "ВАЗ-21093". У Ніжині він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де здійснив наїзд на 20-річного чоловіка, який вів у руках мопед, а також ще на двох громадян - 1995 та 1982 років народження.

Водій мопеда був госпіталізований, інші двоє пішоходів отримали легкі тілесні ушкодження і від госпіталізації відмовилися.

Ніжинська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).