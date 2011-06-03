У безробітного вилучено арсенал зброї

14:44, 03 червня 2011
Кримінал
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Мисливську та 2 помпові рушниці

Дніпропетровськ. 3 червня. УНІАН. Працівники Бабушкінського райвідділу міліції Дніпропетровського міського управління під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в одному із селищ району у 41-річного безробітного, раніше судимого громадянина вилучили арсенал зброї

Як повідомили УНІАН у  ВЗГ ГУМВС України в Дніпропетровській області, зокрема було вилучено, газово-шумовий пістолет, обріз мисливської рушниці, 12-го калібру та дві помпові рушниці.

Під час огляду автомобіля зловмисника правоохоронці виявили ще й газово-шумовий револьвер.

За цим фактом, слідчим відділом Бабушкінського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

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