У безробітного вилучено арсенал зброї

Дніпропетровськ. 3 червня. УНІАН. Працівники Бабушкінського райвідділу міліції Дніпропетровського міського управління під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в одному із селищ району у 41-річного безробітного, раніше судимого громадянина вилучили арсенал зброї

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Дніпропетровській області, зокрема було вилучено, газово-шумовий пістолет, обріз мисливської рушниці, 12-го калібру та дві помпові рушниці.

Під час огляду автомобіля зловмисника правоохоронці виявили ще й газово-шумовий револьвер.

За цим фактом, слідчим відділом Бабушкінського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.