В Одесі керівник фонду «спонсорував» фіктивні підприємства

Одеса. 8 червня. УНІАН. Співробітниками Державної служби з питань боротьби з економічною злочинністю викрито директора одеського відділення одного з фондів, який заволодів шахрайським способом 4 млн. грн.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Одеського облуправління міліції, уточнивши, що «зловмисник упродовж 2005-2007 років створив ряд фіктивних сільгосппідприємств і направляв їм через фонд державні дотаційні кошти нібито на закупівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки, які фактично не використовувалися на придбання техніки».

Слідчим управлінням УМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.



