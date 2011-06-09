На Прикарпатті чоловік підпалив власну дружину

Івано-Франківськ. 9 червня. УНІАН. На Прикарпатті через ревнощі чоловік намагався спалити свою дружину.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

Як зазначається у повідомленні, у Надвірнянському районі Івано-Франківщини взято під варту 47-річного мешканця одного з сіл, який намагався з особливою жорстокістю вкоротити віку своїй дружині.

7 червня в райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що чоловік у нетверезому стані погрожує дружині підпалом

будинку. На місце події виїхала оперативно-слідча група міліції і майже водночас карета швидкої допомоги, оскільки за декілька хвилин стало відомо, що агресивно налаштований чоловік підпалив дружину, перед тим обливши її бензином.

За словами начальника Надвірнянського райвідділу міліції Романа ЧЕКМАРЬОВА приїхавши в село правоохоронці не застали вдома господаря, оскільки той утік до лісу. За деякий час його розшукали і допровадили в ізолятор тимчасового тримання.

Тим часом 43-річна жінка з термічними опіками 30 відсотків тіла госпіталізована в лікарню.

За даним фактом щодо затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – за навмисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

За попередніми даними, підозрюваний наважився на такі дії через ревнощі.

