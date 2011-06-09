На Львівській митниці СБУ затримала партію наркотиків

Львів. 9 червня. УНІАН. Оперативники СБУ затримали на митному пості „Мостиська” Львівської митниці 22-річного мешканця Трускавця в якого під час проведення митного контролю було виявлено 145 таблеток трамадолу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

УСБУ у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у великих розмірах) КК України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років із конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди та майна.

На даний час щодо затриманого контрабандиста судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство у справі триває.