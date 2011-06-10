Працівники Донецької залізниці привласнили 10 млн. грн.

Київ. 10 червня. УНІАН. Правоохоронці викрили працівників Донецької залізниці, які у 2008 році закупили у товариства з обмеженою відповідальністю 20 комплектів безреагентного антинакипного устаткування та придбали ліцензію на право користування цим обладнанням, хоча для використання ліцензія не потрібна.

Внаслідок протиправних дій правопорушників державі було завдано збитків на суму понад 10 мільйонів гривень, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.