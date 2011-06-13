В Одесі посадовець управління юстиції попався на хабарі

Одеса. 13 червня. УНІАН. В Одеській області на «гарячому» затримано працівника державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю, чиновник вимагав і отримав хабара від юриста одного з товариств з обмеженою відповідальністю за підготовку і реєстрацію в одному з судів Одеської області заяви підприємства про зміну порядку та способу виконання рішення про повернення майна.

Вартість «послуг» посадовця склала 400 доларів США, які були виявлені і вилучені у нього при затримані.

За даним фактом прокуратурою м. Одеси стосовно посадовця порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.