ВРУ планує передбачити у КПК, щоб священиків не допитували

Київ. 14 червня. УНІАН. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 з 397 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини 1 статті 69 КПК, визначивши у пункті 1, що адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи не можуть бути допитані як свідки з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов`язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості.

Також пропонується доповнити частину 1 статті 69 Кримінально-процесуального кодексу пунктом 6, у якому визначити, що священнослужителі не можуть бути допитані як свідки з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.