СБУ викрила двох радіошахраїв, які втручалися в авіазв’язок

Київ. 24 червня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України спільно з фахівцями Українського державного центру радіочастот виявили та припинили протиправну діяльність 55-річного жителя Черкаської області, який використовуючи радіотехніку, втручався в ефір у діапазоні частот, виділені для організації зв’язку цивільної авіації.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається у повідомленні, у березні ц.р. до Національної комісії з питань регулювання зв’язку України надійшла скарга із станції міжнародного радіомоніторингу Великобританії про шкідливі радіозавади для авіаційного зв’язку над Атлантичним океаном, які надходять з України і перешкоджають керуванню повітряним рухом.

СБУ встановила особу правопорушника. Під час огляду приміщення радіолюбителя було вилучено радіопристрої, які за висновками Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності та державного підприємства „Український державний центр радіочастот” має можливість здійснювати роботу в радіоефірі у забороненому діапазоні частот.

Слідчим відділом УСБ України в Черкаській області порушено кримінальну справу стосовно радіошахрая за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Також, за даними прес-центру, у квітні ц.р. набув чинності вирок Ставищанського районного суду Київської області за кримінальною справою, порушеною СБУ стосовно 57-річного жителя Київської області, який протягом 2010-2011 років несанкціоновано втручався у короткохвильовий частотний діапазон, виділений Міжнародним союзом електрозв’язку для управління літаками цивільної авіації.

Невстановлений радіосигнал перешкоджав роботі бортових і наземних радіоелектронних засобів керування повітряним рухом, унеможливлював авіаційний зв`язок та створював умови до виникнення надзвичайних подій.

У помешканні нелегального радіоаматора співробітники СБ України виявили та вилучили самостійно зібраний радіопередавач, який не реєструвався та використовувався без дозволу Українського державного центру радіочастот.

Суд визнав зловмисника винним та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

