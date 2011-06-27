У Полтаві підліток застрілив 11-річного хлопчика

Київ. 27 червня. УНІАН. У Полтаві підліток заподіяв смертельне вогнепальне поранення 11-річному місцевому жителю.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у Полтаві 13-річний місцевий житель під час необережного поводження із зареєстрованою мисливською рушницею свого вітчима мимовільним пострілом заподіяв вогнепальне поранення живота 11-річному місцевому жителю, від якого той невдовзі помер.

Зброю вилучено, проводиться перевірка.