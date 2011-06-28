У Маріуполі виявили ще одного хворого на холеру - ЗМІ

Маріуполь. 28 червня. УНІАН. 27 червня лікарі виявили в Маріуполі ще одного хворого на холеру. Як пише газета «Сегодня», ним виявився громадянин без певного місця проживання, який проживав на пункті прийому брухту.

”Хворого привезли до лікарні в дуже важкому стані в ніч з неділі на понеділок. Йому ввели 18 літрів рідини, нирки запрацювали, стан нормалізувався”, – повідомив газеті мер Маріуполя Юрій Хотлубей.

За словами мера, більшість з 18 хворих на холеру людей були з неблагополучного середовища, тому влада прийняла рішення на якийсь час розмістити міських бомжів у спеціальному центрі на 50 місць, а також у лікарнях.

”Їх там підлікують, одягнуть, приведуть у порядок. Звичайно, все це буде на добровільних засадах. Таких самих заходів вжила влада Сімферополя й успішно”, – відзначив Ю.Хотлубей.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 29 травня, в Маріуполі було зареєстровано 17 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, сировар Огава, а також 9 випадків вібріоносійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

На 24 червня в інфекційному відділенні міськлікарні залишався лише один хворий на холеру – 63-річний житель Маріуполя і три вібріононосії.