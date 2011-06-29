Українські правозахисники у Брюсселі захищали права дітей

Брюссель. 29 червня. УНІАН. Українські правозахисники у Брюсселі взяли участь у кампанії по боротьбі з експлуатацією дітей.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі президент міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда Україна” Катерина ЛЕВЧЕНКО, у рамках кампанії учасники регіональної зустрічі організацій, що борються з дитячою проституцією, порнографією і торгівлею дітьми, прийшли 28 червня до приміщення Єврокомісії, де встановили плакати із закликами про припинення комерційної та сексуальної експлуатації дітей.

До присутніх вийшла комісар з питань внутрішніх справ ЄС Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

К.ЛЕВЧЕНКО також повідомила, що зараз всесвітня організація ECPAT, що бореться з комерційною і сексуальною експлуатацією дітей, разом з компанією Body Shop та партнерами у країнах світу проводить збір підписів проти комерційної та сексуальної експлуатації дітей, порушення прав дитини, а також торгівлі дітьми.

“В Європі зібрано більше 2 млн. 300 тис. підписів., по всьому світу зібрано близько 6,5 млн., в Україні ми зібрали близько 55 тис. підписів, і до кінця цієї кампанії - вона має завершитися у вересні - ми хочемо зібрати близько 100 тис. підписів”, - сказала керівник “Ла Страда Україна”, яка також є членом ECPAT.

“Чому це проходить тут, біля Єврокомісії? Тому що більше року в стінах Єврокомісії розробляється спеціальна директива проти сексуальної експлуатації дітей. Для європейської спільноти, для ЄС це важливий документ. Для України це також важливий документ, тому що ми заявляли, як держава, що маємо узгодити своє законодавство з європейськими нормами та принципами”, - зазначила К.ЛЕВЧЕНКО.

Вона також звернула увагу на те, що проект Директиви Євросоюзу базуватиметься на Конвенції Ради Європи про боротьбу з сексуальною експлуатацією дітей, яку Україна підписала, але поки не ратифікувала.

“Ми лобіюємо її ратифікацію, тому що будь-які європейські стандарти, вони у нашому законодавстві збільшують можливості захисту прав дитини”, - підкреслила К.ЛЕВЧЕНКО.