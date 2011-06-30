У Вінниці міліціонер торгував засобами негласного стеження

Київ. 30 червня. УНІАН. Співробітники СБУ спільно з працівниками внутрішньої безпеки УМВС України у Вінницькій області затримали оперативного працівника міліції, який реалізовував заборонені до продажу спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронця затримали на площі у центрі Вінниці при спробі збути наручний годинник із вмонтованими мініатюрними відеокамерою і мікрофоном.

Під час особистого огляду у правопорушника виявили ще один годинник та інші технічні пристрої, замасковані під брелоки та портсигар. У затриманого вилучили також пристрій для фіксації спецзасобів у приміщеннях і флеш-карту зі списком клієнтів.

Встановлено, що такі продажі він регулярно здійснював протягом останніх трьох місяців.

Під час огляду зловмисник повівся неадекватно – на очах у понятих схопив і проковтнув 450 гривень, позначених спецзасобом, після чого почав ламати виявлені у нього прилади.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно співробітника міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчинене повторно) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 7 років.