У Донеччині біля залізниці виявили 20 артснарядів

Донецьк. 30 червня. УНІАН. У Донецькій області бійці МНС знешкодили понад 30 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, знайдених за 3 метри від залізничної колії.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області.

Учора ввечері в Слов`янському районі між станціями Билбасовка і Шидловка місцевий житель знайшов боєприпаси часів війни.

Піротехніки знешкодили 20 артилерійських снарядів калібру 88 мм, 2 артснаряди калібру 152 мм, 1 артснаряд калібру 50 мм, 4 артснаряди калібру 37 мм, а також 4 підривники і 26 патронів.