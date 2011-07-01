Події у редакції харківської газети з’ясує комісія з МВС

Київ. 1 липня. УНІАН. Обставини події у редакції харківської газети «Український простір», які мали місце 29 червня, з’ясує комісія МВС.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 29 червня, близько 12 год. 30 хв., до оператора служби «102» надійшло повідомлення, що в Харкові невідомі захопили приміщення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що міліцію викликав головний редактор газети «Український простір» Роман Черемський, який повідомив про те, що невідомі своїми діями порушили режим роботи редакції газети «Український простір».

У зв’язку з цим, тимчасово виконуючим обов’язки Міністра внутрішніх справ генерал-лейтенантом міліції Сергієм Попковим прийнято рішення відправити робочу групу з числа працівників МВС України для об’єктивного з’ясування обставин зазначеної події.