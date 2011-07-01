На Прикарпатті за хабар засуджено суддю та секретаря суду

Івано-Франківськ. 1 липня. УНІАН. На Прикарпатті за матеріалами СБУ за хабар засуджено суддю та секретаря судових засідань.

Як повідомила УНІАН керівник прес-групи Управління СБУ в Івано-Франківській області Марія РИМАР, зокрема, набув законної сили вирок Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яким суддю Калуського міськрайонного суду та секретаря судових засідань цього суду визнано винними в одержанні хабара, поєднаному з вимаганням.

За її словами, співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність судових посадовців у листопаді 2010 року, коли суддя за посередництва секретаря вимагав хабара у місцевого приватного підприємця за закриття кримінальної справи. Співробітники СБУ затримали правопорушників у службовому кабінеті судді під час розподілу між ними частини хабара у сумі 1 тис. 500 грн.

Стосовно зловмисників органами прокуратури були порушені та розслідувалися кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст.368 (одержання хабара службовою особою, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

Вироком Стрийського міськрайонного суду суддю визнано винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з судовою діяльністю, строком на 2 роки. Відповідно до ст.75 КК України, його звільнено від відбування основного покарання з іспитовим терміном 2 роки. Суд також визнав винним колишнього секретаря судових засідань та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на термін 5 років з іспитовим терміном 1,5 роки та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з судовою діяльністю, терміном на 2 роки.