На Волині 8-річний хлопчик впав у колодязь з водою
Дитину врятували працівники МНС
Луцьк. 1 липня. УНІАН. На Волині працівники МНС врятували хлопчика, який впав у колодязь, глибина якого 12 метрів, з них близько 2 метри заповнені водою. Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди УМНС України в Волинській області.
Як зазначено в повідомленні, напередодні близько 22:05 до служби «101» селища Стара Вижівка Волинської області надійшло повідомлення про те, що в сім’ї місцевого 30-річного мешканця трапилась біда - через власну
необережність впав в колодязь його 8-річний син. На місце події прибула
чергова варта підпорядкованої пожежної частини №16.
Начальник варти старший лейтенант служби цивільного захисту Віталій БАЩУК спустився в колодязь і витягнув дитину. На даний час хлопчик перебуває в лікарні під наглядом лікарів і батьків. Його стан медики
оцінюють як середньої важкості, але життя дитини поза небезпекою.