Внаслідок зіткнення джипа з маршруткою загинуло шестеро осіб

Харків. 5 червня. УНІАН. У Харківській області внаслідок зіткнення джипа з маршрутним автобусом загинуло шестеро осіб, серед яких одна дитина.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальник Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, ДТП сталося 4 липня близько 16.00 на трасі Харків – Київ (ділянка Люботин – Манченки).

За його словами, «з дванадцяти пасажирів автобуса шестеро загинуло, в тому числі дитина, ще шестеро - травмовані».

Водія позашляховика, якого сильно затиснуло в автомобілі, у тяжкому стані доправлено до лікарні.