Порушено справу проти посадовця державної виконавчої служби

Київ. 6 липня. УНІАН. Київською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу відносно начальника Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, з вини зазначеного посадовця не було виконано рішення суду про стягнення з ЗАТ «Авіаційна компанія «Сінком-Авіа» боргу на користь Кримського державного авіаційного підприємства «Універсал-Авіа» в сумі понад 972 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Досудове слідство у справі проводиться Київською транспортною прокуратурою.