Порушено справу проти посадовця державної виконавчої служби
12:19, 06 липня 2011Кримінал
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Шевченківського райуправління у Києві
Київ. 6 липня. УНІАН. Київською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу відносно начальника Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, з вини зазначеного посадовця не було виконано рішення суду про стягнення з ЗАТ «Авіаційна компанія «Сінком-Авіа» боргу на користь Кримського державного авіаційного підприємства «Універсал-Авіа» в сумі понад 972 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Досудове слідство у справі проводиться Київською транспортною прокуратурою.
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