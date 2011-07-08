На Вінниччині п’яний водій на смерть збив 67-річну жінку

Вінниця. 8 липня. УНІАН. Сьогодні у селі Яланець Бершадського району Вінницької області водій автомобіля «Део-Ланос» скоїв наїзд на двох пішоходів і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 67-річна жінка померла на місці, а її 71-річний односелець госпіталізований до реанімації.

Працівники ДАІ затримали 45-річного підозрюваного. За попередніми даними, він під час ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння, зразки його крові відправлено на експертизу.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого).