На Вінниччині п’яний водій на смерть збив 67-річну жінку

15:29, 08 липня 2011
Кримінал
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 Скоїв наїзд і втік з місця ДТП

 Вінниця. 8 липня. УНІАН. Сьогодні у селі Яланець Бершадського району Вінницької області водій автомобіля «Део-Ланос» скоїв наїзд на двох пішоходів і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 67-річна жінка померла на місці, а її 71-річний односелець госпіталізований до реанімації.

Працівники ДАІ затримали 45-річного підозрюваного. За попередніми даними, він під час ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння, зразки його крові відправлено на експертизу.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого).

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