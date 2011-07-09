У Криму двоє людей загинули, впавши з автопідйомника

Сімферополь. 9 липня. УНІАН. У Криму двоє співробітників компанії «Крименерго» померли внаслідок травм, отриманих при падінні з автопідйомника.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався 8 липня в селищі Чорноморське на заході півострова.

«Двоє водіїв «Крименерго»: 38-річний житель села Оленівка і 50-річний житель Чорноморського, після робочого дня вирішили піднятися на ПГР-183 ЗіЛ-130, який знаходився на території бази. З невідомих причин автопідйомник різко склався, й вони випали з люльки з висоти 3-4 метрів», - йдеться в прес-релізі.

Постраждалих доставили в реанімацію лікарні з переломами кінцівок, струсом головного мозку й закритими черепно-мозковими травмами. Від отриманих травм вони померли.