На Херсонщині охоронець обікрав пансіонат

Херсон. 12 липня. УНІАН. На Херсонщині охоронець приватного пансіонату на Чорноморському узбережжі вкрав з нього всі меблі і побутову техніку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ громадських зв’язків УМВС України в Херсонській області, до Скадовського райвідділу міліції звернулась жінка-підприємець з Дніпропетровської області, яка повідомила, що з приватного пансіонату, яким вона володіє у смт. Лазурне і куди не навідувалась кілька останніх місяців, зникли всі меблі і побутова техніка.

Власниця пансіонату приїхала, щоб відкрити заклад для відпочивальників і недорахувалася 45 металевих ліжок, 50 штук

стільців, 4 газових балонів, 2-х холодильників, 13 столів та 10 тумбочок.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїла людина, яка мала доступ до приміщення і знала, що господарів немає, бо замки на дверях та вікна були неушкоджені.

Підозра впала на 30-річного охоронця пансіонату. Знайомі підозрюваного повідомили, що нещодавно чоловік на кілька днів їздив кудись у справах і повернувся з великою сумою грошей. Їх походження він нікому не пояснив. Потім міліціонери з’ясували, що той їздив продавати меблі.

Зрештою, чоловік зізнався у крадіжці. Він пояснив, що власниця пансіонату платила йому маленьку зарплатню, грошей не вистачало, тож він вирішив розпродати меблі. Наразі міліція з’ясовує, кому саме затриманий збув речі.

За вказаним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.185 Кримінального кодексу України (“Крадіжка”).