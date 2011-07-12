В СБУ не коментують справи щодо групи «Фінанси та кредит»
15:12, 12 липня 2011Кримінал
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Посилаються на таємницю слідства
Київ. 12 липня. УНІАН. У Службі безпеки України не коментують повідомлення деяких засобів масової інформації про розслідування кримінальних справ щодо порушень законодавства на підприємствах групи «Фінанси та кредит», посилаючись на таємницю слідства.
Про це УНІАН у прес-центрі СБУ.
Вчора ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що СБУ проводила слідчі дії на підприємствах групи ”Фінанси та Кредит” в рамках розслідування фактових кримінальних справ про фіктивне підприємництво та посадову фальсифікацію.
Бізнес-групу «Фінанси та кредит» пов’язують з народним депутатом від «БЮТ-Батьківщини» Костянтином ЖЕВАГО.
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